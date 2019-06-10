يترقب الآن طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، قيام الدكتور عباس صالح وكيل الأزهر الشريف، باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، وذلك بعد أن تأكد من انتهاء أعمال كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، بعد أن أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل عن ذلك.

معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

وفقاً لما أعلنه الشيخ علي خليل من تصريحات صحفية بخصوص إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، فإنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية عبر الموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدخول على موقع الموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية بالضغط هنا

والحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر هذا الموقع.

كما أننا في على أتم الاستعداد لاستقبال رسائلكم الخاصة بمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ، بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن ذلك بكتابة الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي.

وفي ذات السياق قال الشيخ علي خليل بانه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 اليوم من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس صالح، وأنه سيتم رفع النتيجة فور اعتمادها، حتى تكون متاحة لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

ونحن بدورنا يسر أن نقدم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية متمنيين لهم دوام التفوق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.