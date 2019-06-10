نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أعتمد شيخ الأزهر ورئيس قطاع المعاهد التعليمية الأزهرية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018 – 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس خلال الساعات القليلة المقبلة عبر بوابة الأزهر، لم يفصح عن نسبة نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وصرح علي خليل أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تمت بكل شفافية ومثالية كاملة، كما حرصنا علي مستقبل الطلاب وتمت مراجعة ثانية لأوراق الإجابات وكان هذا سبب تأخر اعتماد النتيجة.

وذكر الشيخ علي خليل أن المعاهد الأزهرية فتحت لأول مرة باب تقديم التظلمات للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث أنها أول مرة يقوم قطاع المعاهد بسماح تقديم التظلمات، وهذا أيضاً يصب في مصلحة ومستقبل الطلاب، كما نتمنى التوفيق ودوام النجاح لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

ذكرنا أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سوف تكون متاحة ومباشرة علي موقع بوابة الأزهر الشريف علي الأنترنت، تكون الشهادة الإعدادية هي الأوسط في مراحل التعليم الأساسي، كما ينتظر الطلاب النتيجة بكل قلق وخوف علي مستقبلهم، كما نوضح لكم مجموع الدرجات في المواد الدراسية، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر الرابط التالي :

مجموع النجاح في مادة الفقه ( 25 درجة )

مجموع النجاح في مادة أصول الدين ( 20 درجة )

مجموع النجاح في مادة الثقافة الإسلامية ( 10 درجة )



مجموع النجاح في مادة اللغة العربية ( 50 درجة )



مجموع النجاح في مادة القرآن الكريم ( 20 درجة )



مجموع النجاح في مادة العلوم ( 20 درجة )



مجموع النجاح في مادة الحاسب الآلي ( 20 درجة )



مجموع النجاح في مادة اللغة الأجنبية ( 20 درجة )



مجموع النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية ( 20 درجة )



مجموع النجاح في مادة الرياضيات ( 30 درجة.

مجموع النجاح في مادة التربية الفنية ( 10 درجة )



مجموع الفصل الدراسي الأول ( 255 درجة )



مجموع الفصل الدراسي الثاني ( 255 درجة )



المجموع النهائي ( 510 درجة )

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

كما يترقب طلاب الشهادة الابتدائية نتيجة أخر العام لينتقل بعد ذلك إلي المرحلة الإعدادية، حيث يبدأ الطلاب مرحلة جديدة في رحلة التعليم الأساسي، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي :