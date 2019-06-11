قليلا ويمكن لطلاب ولياء أمور الشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية 2019 الاستعلام عن نتائج إمتحانات الأزهر نهاية العام 2019 حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان النتائج بفارغ الصبر، وقد صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسيتم رفع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الاعدادية الأزهرية عقب اعتمادها من كيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس لتكون متاحة لجميع الطلاب من خلال الساعات القليلة المقبلة، فى جميع المحافظات المصرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج الأزهر للترم الثاني 2019

يمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام 2019 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عقب اعتماد النتائج من شيخ الازهر من خلال الدخول علي رابط بوابة الأزهر

ويمكنكم اتباع هذه الخطوات وإتباع الآتي:

الدخول عبر بوابة الأزهر الموقع التعليمي

اختيار نتائج الامتحانات.

ستظهر صفحة لتحديد المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

يمكنكم إدخال رقم الجلوس.

الضغط على (البحث) لعرض النتيجة .

سيتم عرض نتيجتك بالدرجات.

خلال ساعات يمكنكم الاطلاع على النتيجة من خلال رابط موقع الأزهر التعليمي والاستعلام المباشر من خلال تطبيق الأزهر الشريف وذلك عن طريق تحميل تطبيق خاص بقطاع المعاهد التعليمية الأزهرية حيث يمكنكم الدخول المباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول،على حوجل ستور أو متجر بلاى، ويمّكنكم من خلال التطبيق التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول برقم الجلوس.