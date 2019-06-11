نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر الالكترونية

أناب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكيل الازهر الشريف الشيخ عباس صالح في اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72.22% في الشهادة الابتدائية الأزهرية، كما بلغت بنسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الأزهرية 65.22%.

معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية دور مايو 2019

بعد أعتماد الشيخ عباس صالح لنتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الآزهرية صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو، فإن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية دور مايو 2019 متاحة الآن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والاعدادية من خلال بوابة الأزهر الالكترونية بالضغط هنا

من جهته قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعد اعتماد الشيخ عباس صالح نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية دور مايو 2019 ، بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية الآزهرية والمتقدمين لآمتحانات هذا العام بلغ 149303 طالب وطالبه، في حين بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المتقدمين للأمتحانات لهذا العام نحو 122426 طالب وطالبه.

وقدم الشيخ عباس صالح التهنئة لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية وخاصة الطلاب المتفوقين وطالبهم بالمزيد من الجهد في طلب العلم لأنه من خلاله تبنى الدول وتأخذ مكانها الصحيح من بين دول العالم.

كما هنأ الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية طلبة وطالبات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية وبصفة خاصة الطلبة والطالبات الناجحين في الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية.

وخدمة منا فإنه يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية ترك الاسم ورقم الجلوس والصف الدراسي في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.