نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس | ابحث الأن برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 اليوم بعد اعتمادها رسميا من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نائباً عن شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وتم اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 72% للشهادة الابتدائية، وبنسبة 65% للشهادة الاعدادية الأزهرية وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للأزهر الشريف والمخصص لعرض نتائج الامتحانات ونشر أخبار التعليم الخاصة بالأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الشريف

موقع بوابة الأزهر الشريف هو الموقع الوحيد المنوط بعرض نتيجة الشهادات العامة الخاصة بالأزهر الشريف وتم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، ويمكنكم الاستعلام الأن عن النتيجة بطريقتين.

نتيجة الشهادات العامة

يمكنكم الحصول على نتائج الشهادات العامة من خلال موقع الأزهر الشريف بطريقتين:

الطريقة الأولى :

قم في البداية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج. قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له. قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

الطريقة الثانية:

يتيح الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادات عن طريق الخط الساخن والاتصال على رقم 19493 وتسجيل البيانات وسيتم ارسال رسالة الكترونية بالنتيجة للطلاب.

ننوه بأنه هناك ضغط كبير على السيرفر الخاص بموقع الأزهر الشريف نظرا لكم البحث الهائل عن نتيجة الشهادات العامة من طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور فتتأخر الصفحات في الظهور ويمكنكم البحث أكثر من مرة للوصول إلى النتيجة.