نتيجة الشهادة الازهرية الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الازهرية ينتظر طلاب الشهادة الازهرية نتيجة إمتحانات نهاية العام الدراسي , حيث صرح الشيخ علي خليل انه تم الانتهاء من عمليات تصحيح جميع أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الأزهرية ، وسيتم الآن عمليات المراجعة ورصد الدرجات بجميع الكنترولات في جميع المحافظات ثم بعد ذلك إرسال كشوف الناجحين ليقوم باعتمادها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب،على أن يتم إرسال جميع النتائج بعد اعتمادها الى جميع المناطق الأزهرية فى كافة محافظات الجمهورية لتقوم بارسالها الى جميع المعاهد التابعة لها، ليتم إعلانها بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الازهرية

هذا وقد بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم 13-5-2019 وانتهت الامتحانات يوم الاثنين الموافق 21-5 بجميع المناطق الأزهرية وذلك لان امتحانات الازهر تكون موحدة فى جميع محافظات الجمهورية وأدى الطلاب الامتحان في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام وهي مادة الفقه وأصول الدين والنحو والصرف والتجويد, القرآن والمطالعة والنصوص, الرياضيات, الدراسات الاجتماعية, العلوم والانشاء والخط والاملاء والتربية الفنية .

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الازهرية.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية للطلاب فور ظهورها في جميع المناطق التعليمية من خلال الخطوات التالية وفي حالة وجود صعوبة في البحث والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال باسم الطالب ورقم جلوسه و سنرسلها لكم فور ظهورها مباشرة عن من خلال الرد على التعليقات .

الدخول الى موقع الازهر نتائج الطلاب.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على اظهار النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الازهرية للعام الدراسي2019

رابط azhar.eg إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني ” 3 اعدادى” برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال الأيام القادمة ،عبر بوابة الأزهر الالكترونية على أن يكون المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية 650 درجة، منها 325 درجة في الفصل الدراسي الأول، و325 درجة للفصل الدراسي الثاني.

وكان فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019 ، حيث وصلت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية حوالي 89.19%، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 131963 طالبا وطالبة، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة.