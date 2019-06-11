نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.. موقع الأزهر الشريف

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني بالإنابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكانت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية الأزهرية 65% وتم الاعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف والذي يتيح الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وعن طريق الخط الساخن.

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية الأزهرية عن نتيجة الشهادة الاعدادية بعد الاعلان الرسمي لموقع الأزهر الشريف عن النتيجة واعتمادها رسميا ورفعها على الموقع الرسمي للأزهر الشريف، ويمكنكم البحث عن نتيجة الشهادات العامة الأزهرية بطريقتين:

الطريقة الأولى :

قم في البداية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج. قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له. قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

الطريقة الثانية:

يتيح الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادات عن طريق الخط الساخن والاتصال على رقم 19493 وتسجيل البيانات وسيتم ارسال رسالة الكترونية بالنتيجة للطلاب.

موقع الأزهر الشريف

الموقع الوحيد الذي يعرض نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية وينشر أخبار جميع المراحل التعليمية الأزهرية ويمكنكم الحصول على النتائج برقم الجلوس، وننوه بأن الموقع يعاني من ضغط الزيارات بسبب كم البحث الهائل من الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية ويمكنكم تكرار عملية البحث أكثر من مرة في حالة تعطل السيرفر الخاص بالموقع أو كتابة رقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت.