يترقب طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية اعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، كان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة، يذكر أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية خلال نفس الوقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 من موقع الأزهر التعليمي. (خلال ساعات)

ترقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

كان وكيل الأزهر الشريف قد أكد فى تصريحات صحفية أن عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية قد انتهت وأكد أنه يتبقى فقط عملية اعتماد النتيجة من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف مؤكدا على أن النتيجة ستظهر عبر بوابة الأزهر الالكترونية 2019 لكل الطلاب وهى المعنية باعلان ونشر نتائج الشهادات الابتدائية والاعدادية والأزهرية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

يمكن لكل الطلاب وضع رقم الجلوس الخاص بهم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 فى الترم الثانى لكل الطلاب، ومن المرتقب أن تظهر النتيجة عبر بوابة الأزهر وسيتم وضع الرابط فى حينها فور ظهور واعتماد النتيجة رسميا لكل الطلاب.

هذا ويمكن لكل الطلاب فى الشهادة الاعدادية الأزهرية وضع كافة الاستفسارات الخاصة بهم فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية من أجل مساعدتهم فى معرفة النتيجة حين ظهورها واعتمادها رسميا لكل الطلاب وسط حالة من الترقب بين أوساط الطلاب.