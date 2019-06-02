نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانى 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة الازهر الشريف “خلال ساعات”

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 ، حيث بدأ طلاب الشهادة الأزهرية بترقب اعلان وظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى الأزهرية الترم الثاني 2019 ، من خلال بوابة الأزهر الشريف والذي سوف يتم الإعلان عن النتائج به فور اعتمادها ورفع كشوفات الناجحين الكترونياً، حيث تم اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادى العام في أغلب محافظات مصر، ويتبقى عدد قليل من محافظات مصر لم تُعلن نتائج طلابها إلى الآن، بالإضافة إلى نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول الأزهر الشريف، والذي من المتوقع إعلان نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى الترم الثاني 2019:

سوف يتم إعلان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الشريف، في كل محافظات الجمهورية ثم يتبعها إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالمدارس الأزهرية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع رفع النتيجة الكترونياً على موقع بوابة الأزهر الشريف، ويتبقى وقت قصير على إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية و نتائج الابتدائية الأزهرية لأبنائنا بالخارج، حيث تخطت نسب النجاح للشهادة الابتدائية الأزهرية 96.5%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقد تخطت نسبة 96%.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019:

لم يتم اعتماد الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني إلى الآن، من وكيل الأزهر/ الشيخ صالح عباس ونتابع معكم في موقع” كلمة” نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية والشهادة الابتدائية الأزهرية فور إعلانها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ،وأما عن طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني فمن خلال الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.

2- اختيار الخدمات الالكترونية.

3- اختيار المرحلة الإعدادية أو الابتدائية.

4- كتابة رقم الجلوس.

5- الضغط على كلمة النتيجة.

وسوف نتابع معكم يوميا في هذه المقالة أخبار الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019.