نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الثاني برقم الجلوس ظهرت الآن

لاتزال عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الثاني مستمرة بالرغم من أنه قد تم اعتماد النتيجة وظهورها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث قام السيد محافظ الاسكندرية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية للتعليم العام، والتربية الفكرية، والاعدادية المهنية.

وكان عدد 82699 طالباً وطالبة بمحافظة الاسكندرية قد قاموا بأداء امتحانات نهاية العام في الشهادة الاعدادية موزعين على 324 لجنة امتحانية في مختلف أرجاء المحافظة، كما أدى عدد 1985 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية المهنية والتربية الخاصة بالاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وتشهد شوارع الاسكندرية وخاصة الأسر التي لديها طلاب في الشهادة الاعدادية حالة من الترقب من أجل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بالمحافظة، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي يوم السادس عشر من شهر مايو الحالي، وتشير بعض المصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية بأن النتيجة سيتم نشرها بعد أن يقوم السيد المحافظ باعتمادها.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

ومن أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ الاسكندرية كل ما عليكم هو زيارة موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته، وذلك في محتلف الادارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية.

تم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتقوم البوابة بتخصيص عدداً من الروابط من أجل التسهيل على طلاب الشهادة الاعدادية الاستعلام عن نتائجهم الآن.

لاتزال عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعاددية بالاسكندرية قائمة، ويمكن الآن لطلاب المحافظة معرفة نتيجتهم من خلال موقع البوابة الالكترونية للمحافظة، حيث أن الموقع عاد ليعمل بشكل طبيعي بعد أن تعرض لضغط شديد صباح اليوم.

ومن أجل التسهيل على طلاب الشهادة الاعدادية بالاسكندرية فسنوفر لكم خدمة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع كلمة، كل ما عليكم هو كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته أسفل هذا المقال، وستكون النتيجة متوفرة لكم في أقرب وقت ممكن.

وفي حال عدم تمكنكم بعد من معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالاسكندرية كل ما عليكم هو وضع تعليق به رقم الجلوس الخاص بالطالب، وسنقوم بجلب النتيجة لكم في أقرب وقت متاح.