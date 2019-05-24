استعلم: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني البوابة الالكترونية

نتابع إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، حيث أعلن مصطفى عجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن الخميس المقبل الموافق الثالث والعشرون من شهر مايو سيتم اعتماد نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، وسنتابع معكم على مدار الساعة أخر مستجدات نتيجة إعدادية الإسكندرية وكذلك رابط الاستعلام المباشر عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي، وبدأ طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بكافة محافظة مصر الاستعلام عن نتائجهم، ورغم أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب لم تنته بعد، إلا أن مؤشرات تؤكد أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ستكون خلال ساعات قليلة، وسيتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور عبد العزيز قنصوه.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة إعدادية الإسكندرية برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها رسمياً خلال ساعات، حيث سيتم نشر النتيجة برقم الجلوس بعد اعتماد نسب النجاح وإعلان أسماء العشرة الأوائل مباشرة. يوم الخميس المقبل.

وتضم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إدارات تعليمية عدة، منها إدارة المنتزة التعليمية، إدارة الرمل التعليمية، إدارة الدخيلة التعليمية، وغيرها من الإدارات التي تضم عشرات المدارس الإعدادية للبنين والبنات، وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية من خلال الروابط أعلاه.

وانتهت أعمال تصحيح كنترولات شهادة الصف الثالث الإعدادي في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وتجهز بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لنشر بيان درجات الطلاب لنتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بعد قليل.

تحديث الخميس 23 مايو، اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت 84.2% من قبل الدكتور عبد العزيز قنصوه.