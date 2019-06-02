نتيجة شهادة ثالثة إعدادي محافظة البحيرة 2019 “امتحانات ثالثة إعدادي ” عبر موقع البوابة الإلكترونية خدمات نتائج الشهادات فور ظهورها

ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث هناك الآف من الطلاب يحلمون ليلا ونهار لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 ” 3 ثالثة إعدادي “، والتي سيتم إعلانها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية، وسوف يشارك به العديد من المعلمين لسرعة إنجاز أعمال التصحيح الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، ومنذ إنتهاء أعمال التصحيح وهناك حلم يرواد جميع الطلاب وهو موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالبحيرة للفصل الدراسي الثاني، سواء عبر بوابة فيتو واليوم السابع أو موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019 بالإعدادية، البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019.
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019
نرفق جميع الطلبة والطالبات الباحثين عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بمحافظة البحيرة بأهم المعلومات والتقارير التي يصدرها المحافظ، والتي تتوقف على مدي سرعة المسئولين في إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمجاميع داخل كشوف الإعتماد من قبل المحافط، وتحديد نسب النجاح لهذا العام.
على ما يبدو أن أغلبية المحافظات قد بدأت في رصد درجات الشهادة الإعدادية لعدد من المحافظات، وكان من تلك المحافظات التى إعلنت الإسكندرية الجيزة الدقهلية القاهرة وبني سويف والسويس وآخرين.
نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2019.
وقد تأكدت وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن جميع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني قد مرت دون شكاوى موجهة سواء من الطلاب أو المراقبين، بالإضافة لعدم تسجيل أي حالات غش في مختلف لجان المحافظة ، وجاءت امتحانات الصف الثالث مرضية لجميع الطلاب، وكان هناك حالة من الاستقرار تسيطر على اللجان، وهذا يتوقب على أن جميع الطلاب قد رضوا بجميع الأسئلة التي جاءت بجميع الامتحانات.
رابط الاستعلام نتيجة ثالثة إعدادي بالبحيرة 2019
وقريبا سيتم عرض أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية لعام 2019 بمحافظة البحيرة، ونتطرق لعرض روابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 ” شهادة 3 إعدادي ” حال ظهورها رسميا عبر البوابة الإلكترونية بالمحافظة، لذا يمكن لجميع الطلاب تسجيل بياناتهم عبر التعليقات لتجد كل جديد.
- رابط البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة نتائج الإعدادية 2019.
- النتيجة لم تظهر بعد : سيتم توفير قوائم الأوائل قريبا حال اعتماد النتائج من السيد المحافظ وإعلان نسبة النجاح، ومساعدة جميع الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الإعدادية برقم الجلوس.
اعتماد نتائج الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الثاني
قريبا سوف يقوم السيد المحافظ هشام عبد الغني بإرسال لجنة لتفقد أحوال التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة والتي سوف يتوقف عليها تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019، وقوائم الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات.
مع مرور نهاية الأسبوع وعدم تصريح أي من المسئولين عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة قد يقع بنوع من الغضب على جميع الطلاب وأولياء الأمور الطامحين في التعرف على مجموع أبنائهم بالفصل الدراسي الثاني وكونهم من الطلاب الأوائل وهذا من ستكشفه الساعات القادمة.
متابعة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 كل المحافظات
هناك عدد من المحافظات المتوقع اعتمادهم خلال الساعات الحالية عبر مواقع المديريات ونشر نسل نجاحهم، تمكين الطلاب من الاستعلام برقم الجلوس، أو تحميل ملفات نتيجة الشهادة الإعدادية حال رفعها على هيئة ملفات pdf, وسوف نتابع كل جديد، حيث مع مرور الوقت باليوم سوف تكشف الرؤية الصحيحة لموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والرابط الرسمي الذي توفره المديرية التعليمية.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 الترم الثاني
إعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية وعدد من محافظات اليوم، ما زالت طلاب الإعدادية البحيرة منتظرين موعد ظهور نتائجهم خلال اليوم أو بحد أقصى غدا، أو خلال الساعات القادمة وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وسوف نتابع لحين ظهورها مباشرة عبر البوابة الإلكترونية.
نتابع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني لحين إعلانها رسميا خلال الساعات القادمة ترقبوا ظهورها عبر تحديثات المقال، حتى الآن لم تعلن أى تفاصيل عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2019 للفصل الدراسي الثاني.
التعليقات
رقم الجلوس ٢١٢٢ البحيره
رقم الجلوس 25346
الشهاده بسرعه
امتي النتجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 32654 محمد ابوزيد حسن محمد ابوشحيمه
رقم الجلوس 13081👉😨😱😵
رقم الجلوس ٢٤٠٧٧محافظه اسيوط تابعه قريه مسرع
اين انت يا محافظة البحيرة من النتيجة
البحيره
الدراجات عى ططلع امتة
كريم جمعه عبده عبد الباقي
رقم الجلوس 8271
الشهاااااااده لو سمحتم 😢😢
احمد محمد عبدالحليم محافظة البحيرة رقم الجلوس 74183
رقم الجلوس 74183
عايزه نتيجة تالته اعدادي رقم الجلوس 82606
اناعايز النتيجه 18415
ممكن رقم الجلوس ده 47690وشكرا
يا رب لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك الطف فيه
انا خايف
النتيجة لو سمحتم😟😟
سحر محمد رزق
٢٢٧٠٠
محافظة البحيرة
هاتي رقم تلفونك
النتيجه امتى 61812
ناجي احمد /البحيره/33660
انا متحمس جدا للنتيجه
ارجو النتيجة رقم الجلوس ٣٧٧٩٨
رقم جلوس /33570
النتيجة بسرعة لو سمحتم فور ظهورها
رقم الجلوس الاعدادية 65870 البحيرة
الشهاده هاتطلع امته رقم الجلوس 78919
النتيجه امتا
مديحة عبداللطيف
90976
رقم الجلوس 95620
محمدعبدألحمييدسعدابرهيم
رقم ٦٤٠٤٨
انا عايزه اعرف بليز الشهادة امته
رقم الجلوس
21523
33088 رقم جلوس إدارة ايتاي البارود البحيرة
محمد خميس محمد عبد الغني
احمد عبدالحميد خضر
رقم الجلوس
٨١٣٩٧
نتيجة منة السيد رجب سعد
رقم الجلوس 66121
عايز النتيجه
محمد إبراهيم أحمد زيتون
إدارة إدكو التعليمية
محافظة البحيرة
رقم الجلوس : ٧٨٣٢٩
محمد إبراهيم أحمد زيتون
إدارة إدكو التعليمية
محافظة البحيرة
رقم الجلوس : ٧٨٣٢٩
مبروك
عايزه النتيجه في اسرع وقت ممكن
وجزاكم الله خيرا
يارب استر اتا نورهان ايمن البحيرة 60409
رقم الجلوس 21973
عايزه نتجه الصف الثالث
نتيجة الشهادة الاعدادية هتظهر امته احنا قاعدين علي نار
الاسم وسام مصطفى صلاح نصر
محافظة القاهرة. ادارة التبين التعلميه
رقم الجلوس 260698
على مصطفى على الصادق
إدارة كفر الدوار التعليمية
البحيرة
رقم الجلوس ٦٧٨٩
محافظه البحيرة 40830
الاسم مونيا ميلاد حليم غالى سعد ورقم الجلوس ٥٦٥٠٨
محافظة البحيرة مركز بدر رقم الجلوس:89337
عاوزه النتيجة رقم الجلوس:89337
محافظة البحيره
رقم جلوس 91523
رقم جلوس
٤٩٧٩٨
ارجؤا النتيجة
رقم الجلوس 93049
الاء
رقم الجلؤس 93049
للاسف انت راسب
عتطلع امته
ممكن رقم الجلوس ده 70826
النتيجة امتى
الله اعلم
باين كده انهم نسوا
رقم الجلوس 78919
عاوزين محافظه البحيره هتتلع امتا
ممكن اعرف النتيجه هتظهر امتي
عندك فيس
مدرسة العيون الاعدادية المشتركة
31171
رقم الجلوس 23148 البحيرة
رقم الجلوس 9728
نتيجة الشهاده الأعداديه
عايزين محافظة البحيرة وامتى هتظهر
ايوه امتا هتظهر أحنا قاعدين على اعصابنا
عايز نتيجه بسرعه لو سمحتم وجزاكم الله خير
عايز نتيجة البحيره 61812
ابعتها فى اسرع وقت
النتيجة بسرعة لو سمحتم فور ظهورها
رقم الجلوس30625 محافظه البحيره مركز ايتاي البارود
الاربع ان شاء الله
عايز النتيجه
رقم جلوس
261868