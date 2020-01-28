نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020
انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي فى جميع محافظات مصر من امتحانات نصف العام الدراسي 2019-2020، وبدأت كل المدريات التعليمية فى تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول فى أقرب وقت ممكن.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
بعض المدريات التعليمية مثل الجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ اعتمدت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية 2020، وحصل الطلاب علي نتائجهم، وبضع المدريات التعليمية الاخري لم تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد.
ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لهم خلال يوم أو يومين على الأكثر، لذا يترقب كل طلاب الصف الثالث الاعدادى فى كل المحافظات ان يحصلوا على النتيجة فى أقرب وقت ممكن، ونحن هنا بصدد ان نعطيكم الروابط التي سيظهر عليها نتيحة الشهادة الاعدادية 2020.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
يمكنكم من خلال الدخول علي هذا الرابط الوصول الي نتيجة جميع المحافظات، فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظ التابع لكل محافظة أو مدرية تعليمية.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الاسكندرية