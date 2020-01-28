انتهي طلاب الصف الثالث الاعدادي فى جميع محافظات مصر من امتحانات نصف العام الدراسي 2019-2020، وبدأت كل المدريات التعليمية فى تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول فى أقرب وقت ممكن.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020

بعض المدريات التعليمية مثل الجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ اعتمدت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية 2020، وحصل الطلاب علي نتائجهم، وبضع المدريات التعليمية الاخري لم تعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بعد.

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية لهم خلال يوم أو يومين على الأكثر، لذا يترقب كل طلاب الصف الثالث الاعدادى فى كل المحافظات ان يحصلوا على النتيجة فى أقرب وقت ممكن، ونحن هنا بصدد ان نعطيكم الروابط التي سيظهر عليها نتيحة الشهادة الاعدادية 2020.

الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020

يمكنكم من خلال الدخول علي هذا الرابط الوصول الي نتيجة جميع المحافظات، فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظ التابع لكل محافظة أو مدرية تعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الاسكندرية

الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة