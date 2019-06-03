نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 بسوهاج بعد اعتمادها بنسبة 84.62%

بعد طول انتظار وترقب من قبل طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، أعتمد منذ قليل الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بسوهاج للعام الدراسي 2018/2019، وبلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2019 نحو 84.62%.

كذلك فقد أعتمد محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 73%، وضعاف السمع والصم بنسبة نجاح 80.7% والشهادة الاعدادية للمكفوفين بلغت نسبة النجاح 40%.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج الترم الثاني 2019:-

ستقوم مديرية التربية والتعليم برفع نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة سوهاج على البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج بالضغط هنا

حضر اعتماد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الانصاري لنتيجة الصف الثالث الاعدادي دور مايو 2019 الدكتور عمرو شلتوت الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والذي أعلن بعد انتهاء محافظ سوهاج من اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بسوهاج أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج للعام الجاري 2019 بلغ نحو 69 ألف و326 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 59 ألف و 715 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 84.62%.

وأشار الدكتور عمرو شلتوت بأن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في كافة المواد وحصلوا على مجموع 280 درجة من 280 بلغ 150 طالب وطالبه.

كذلك فإنه يمكن لكم أحبابي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج الحصول على نتيجة أخر العام 2019 من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس.