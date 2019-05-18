نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات قريبا

منذ أيام قليلة انتهى طلاب المرحلة الإعدادية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الثاني لعام 2019 ، ويترقب الطلبة وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ صبر لمعرفة ثمرة مجهودهم حيث تعتبر المرحلة الإعدادية هي مرحلة مهمة واهم شئ المجموع وليس نجاح فقط ، وبدأ البحث المستمر على نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى جميع المحافظات ويتابعون كافة أخبار نتائج الشهادة الابتدائية.

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه سوف يتم أعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2019، بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح ورق امتحانات الطلبة ورصد الدرجات والمراجعة ثم يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتم إعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية :

مازالات عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية حتى الآن داخل كنترول مديرية التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم من الدكتور طارق شوقي .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي قد شدد على جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى جميع المحافظات من سرعة الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات حتى يطمئن الطلبة على معرفة نتيجتهم ، ويتوقع مصدر بوزارة التربية والتعليم أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 في محافظة الإسكندرية .