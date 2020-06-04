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نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2020 محافظة الشرقية

بواسطة أشرف السيد

يعتمد اليوم الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الأول 2020 بمحافظة الشرقية، هذا ما أكد عليه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الاستاذ رمضان عبد الحميد، وذلك بعد أن انتهي كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية من أعمال تقييم الابحاث المقدمة من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية ورصد درجات الطلاب وسط اجراءات احترازية مشددة.

كيفية الحصول على نتيجة الاعدادية بالشرقية 2020:-

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأنه فور اعتماد الاستاذ الدكتور/ ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الأول 2020 بمحافظة الشرقية، فإنه سوف يتم رفع النتيجة على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، كما هو معتاد كل عام، حيث يمكن للطلاب والطالبات في الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجة الاعدادية الدور الأول 2020 من خلال إدخال رقم الجلوس.

كما يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على النتيجة من خلال القيام بكتابة رقم الجلوس والاسم في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد اعتماد السيد المحافظ لها.

من جهة أخرى فقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن أكثر من 119 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية على مستوى 20 إدارة تعليمية قد تقدموا بالابحاث الخاصة بهم، وذلك بعدما تم الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستبدالها بنظام الابحاث.

يذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية كانت نسبتها 81.4%، والمتوقع أن تكون نتيجة الترم الثاني أعلى من 99% لتكون أعلى نتيجة على مستوى الأعوام الماضية.

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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