نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس كافة المحافظات

تستمر علميات البحث والمتابعة لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات هو ما بدأ طلاب الشهادة الاعدادية في محافظات مصر المختلفة بالبحث عنه طوال الأيام الماضية، وذلك منذ الانتهاء من أداء اختبارات نهاية العام “الترم الثاني” من العام الدراسي 2019/2018، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم بانتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بشغف خاصة بعد الانتهاء من الامتحانات.
ولأن نتيجة الشهادة الاعدادية تهم شريحة كبيرة من طلاب جمهورية مصر العربية في مختلف ربوع وأنحاء الجمهورية، فقد قمنا بتخصيص هذا المقال من أجل متابعة ظهور نتيجة الاعدادية في جميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
وتجري الآن عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية في امتحانات نهاية العام الدراسي على قدم وساق، حيث قامت كل إدارة تعليمية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بتخصيص كنترولات من أجل تصحيح أوراق الإجابات، ومن ثم رصد وتجميع الدرجات لكافة الطلاب، قبل أن يتم عرض النسبة النهائية على السيد المحافظ في كل محافظة من محافظات الجمهورية، ومن ثم يقوم المحافظ بالتوقيع على النتيجة وإعتمادها، ثم تظهر النتائج وتكون متاحة لكافة الطلاب.
ومن أجل التسهيل على طلاب الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات، فقد قمنا بخدمة توفير النتيجة لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني عن طريق وضع تعليق بهذا المقال يحتوي على رقم جلوس الطالب، والمحافظة التابع لها، ومن ثم سنحاول أن نوفر لكم النتيجة إن شاءالله تعالى في أقرب فرصة، في حال أن تم إعتمادها وظهورها.
في إطار متابعتنا لنتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف محافظات الجمهورية فقد بات ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية قريباً، حيث تم تداول عدد من الانباء تفيد بأن النتيجة ستكون متاحة عبر بوابة محافظة الاسكندرية خلال الساعات القادمة.
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة الجيزة، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام نسبة تخطت 81% من إجمالي الطلاب الذين تقدموا للامتحانات هذا العام.
لازلنا نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في كافة محافظات الجمهورية، حيث يمكنكم فقط كتابة رقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل المقال من أجل أن نستخرج لكم النتيجة حال ظهورها في المحافظة التابعين لها.
عمليات البحث عن نتائج الطلاب في الشهادة الاعدادية لاتتوقف خلال هذه الأيام، وذلك مع اقتراب ظهور النتيجة في كافة المحافظات، والتي من المقرر أن تبدأ ظهورها من الغد السبت، حيث أن اليوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية في جمهورية مصر العربية.
لم تقم حتى هذه اللحظة أي محافظة أخرى بالاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني، فبعد أن تم ظهور النتيجة في محافظتي الاسكندرية والجيزة، لم تظهر النتيجة في بقية المحافظات، والمنتظر الاعلان عنها خلال هذا الأسبوع.
التعليقات
47700 محافظه القليوبيه اداره شرق
جني محمد حسين 93879
لو سمحت عايزه محافظه الجيزه
133846
محمد اسامه
رقم الجلوس ٢٦٩٥١ الجيزة
رقم الجلوس
26951
اسم الطالب
محمد اسامه احمد احمد دسوقى
المدرسة
الفيصلية الاعدادية للبنين
الادارة
الهرم
مجموع اللغة العربية
10.5
ملاحظات عربى
دورثان
مجموع اللغة اجنبية
18
ملاحظات اللغة الانجليزية
دورثان
مجموع دراسات
7.5
ملاحظات دراسات
دورثان
مجموع الرياضيات
24.5
ملاحظات الرياضيات
دورثان
مجموع العلوم
13.5
ملاحظات العلوم
دورثان
مجموع المواد الاساسية
74
مجموع الكمبيوتر
10
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
14
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
10.5
ملاحظات التربيه الفنية
دورثان
133846
الجيزه
٢٦٩٥١ الجيزة
عايزه نتيجة الاعداديه
ندا محمد صلاح القاهره رقم جلوس135450
21920 القليوبيه
شاهر منصور ابراهيم ١١٩٧٢٠ اسكندريه
119720
رقم_الجلوس
بيتر ايمن ارميا جبره
الاسم
ادارة غرب التعليميه
الادارة
دون بوسكو الخاصة المشتركة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
جبر
علوم
مجموع
رسم
دين
حاسب
الحالة
52
32
26
21
22
30
183
15
29
13
ناجح
376822
أي محافظة؟
انا عايزة الشهادة
ثالثه اعدادي
49040القاهرة
لم تظهر نتيجة محافظة القاهرة بعد
عاوز شهاده الصف الثالث الاعدادي
نتيجة الشهادة الاعدادىة فى محافظة الجيزة برقم الجلوس 869
70 درجة
عايزة الشهادة الاعدادية
تابع لأي محافظة؟
رقم الجلوس 29392 الاسم دنيا عماد حمدي
أي محافظة ؟