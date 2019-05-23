 التخطي إلى المحتوى

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019 – رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام برقم الجلوس

كتب علاء محمود محمد آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019 – رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام برقم الجلوس
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2019

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة الترم الثاني، حيث سنوفرها برقم الجلوس، حيث من المحتمل خلال الساعات ىالمقبلة إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعلى العديد من المواقع الإخبارية الأخرى مثل اليوم السابع وموقع فيتو والبوابة وغيرهم وعبر موقع كلمة سنوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2019
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2019

وكان قد اكد الأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنتهاء عملية تصحيح ومراجعة اوراق الطلاب في جميع المواد مساء أمس الأربعاء، وأضاف أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سيعتمد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس، على أن تكون متاحة سواء اليوم أو بحد أقصى مع بداية الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي سوف نتابعه معكم حتي ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية وتوفير الرابط المباشر للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

شهادة الصف الثالث الإعدادي ستكون متاحة لكافة الطلاب خلال الساعات المقبلة بعدما صرح بذلك خالد حجازي وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن المحتمل أن تظهر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا، ومع إعلان النتيجة سنوفر لكم روابط أخرى يمكنكم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

علاء محمود محمد

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.