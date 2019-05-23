نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2019 – رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام برقم الجلوس

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة الترم الثاني، حيث سنوفرها برقم الجلوس، حيث من المحتمل خلال الساعات ىالمقبلة إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعلى العديد من المواقع الإخبارية الأخرى مثل اليوم السابع وموقع فيتو والبوابة وغيرهم وعبر موقع كلمة سنوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم جلوس الطالب.

وكان قد اكد الأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنتهاء عملية تصحيح ومراجعة اوراق الطلاب في جميع المواد مساء أمس الأربعاء، وأضاف أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سيعتمد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس، على أن تكون متاحة سواء اليوم أو بحد أقصى مع بداية الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي سوف نتابعه معكم حتي ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية وتوفير الرابط المباشر للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

شهادة الصف الثالث الإعدادي ستكون متاحة لكافة الطلاب خلال الساعات المقبلة بعدما صرح بذلك خالد حجازي وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن المحتمل أن تظهر النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنـــــا، ومع إعلان النتيجة سنوفر لكم روابط أخرى يمكنكم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.