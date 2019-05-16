نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 الترم الثاني موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

نترقب وإياكم سويا، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019 خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع امتحانات المواد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الخميس الماضي 16-5-2019، وبعد أن بدأت لجان التصحيح والمراجعة في العمل على تصحيح جميع المواد أولا بأول، فينتظر طلابنا وأولياء الأمور في الفترة الحالية، ظهور النتيجة بفارغ الصبر، للاطمئنان على أداء أبناءهم في الاختبارات، وللإطمئنان على درجات دخول الثانوي العام هذا العام، تابعونا من خلال هذا المقال، لكي تتمكنوا من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية هذا العام.

كان أبناءنا قد أتموا الاختبارات هذا الأسبوع برضا كبير وأداء رائع، بعد ان أجزم جميع الطلاب بأن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، وقد خلت من أي اسئلة تعجيزية، وذلك حسب تصريحات عشوائية تم الحصول عليها من الطلاب، كما أكدت العينات العشوائية التي تم تصحيحها في الفترة الماضية، عن ارتفاع نسبة النجاح هذا الفصل الدراسي عن الفصل الدراسي الأول، والتي كانت قد بلغت 80%، ونحن في صدد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية في هذا المقال.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019:

من المقرر أن تنتهي لجان التصحيح والمراجعة من تصحيح جميع الأوراق للمواد المختلفة في غضون أسبوع من الآن، وذلك بعد أن بدأت اعمال التصحيح تزامنا مع انتهاء اخر امتحانات على مستوى مراكز المحافظة، وسوف يتم عمليات الرصد للدرجات خلال الأيام الأخيرة من عمليات التصحيح، على أن يتم بعد ذلك عرض النتيجة على وكيل وزارة التربية والتعليم، ثم على محافظ الغربية من أجل الاعتماد النهائي والعرض على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019:

ننتظهر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الترم الثاني في مراكز واداراة “إدارة مركز بسيون‏ ، إدارة مركز زفتى، إدارة مركز سمنود‏، إدارة مركز السنطة، إدارة مركز طنطا‏، إدارة مركز قطور‏، ادارة مركز كفر الزيات‏، إدارة مركز المحلة الكبرى”،وذلك عبر الموقع الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بالغربية التالي:

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم بالغربية

وعبر موقع نتائج الامتحانات

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

جدير بالذكر أننا أيضا نقوم بمساعدتكم في الحصول على نتيجتكم فور ظهورها، وذلك عبر ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهور النتيجة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع أبناءنا.