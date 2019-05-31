نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية التعليمية بالفيوم

من متوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد ان انتهي جميع الطلبة والطلبات الصف الثالث الإعدادي من أداء الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث يمكن حفظ رابط بوابة الفيوم الإلكترونية نتيجة الإعدادية من اجل معرفة درجات نتيجة تالتة أعدادي فور ظهورها بشكل رسمي بداخل المحافظة في كافة المدارس وذلك بعد أن يعتمد المحافظ النتيجة بشكل رسمي، حيث أكد وكيل تعليم الفيوم بان النتيجة سوف تظهر في مطلع الأسبوع القادم بأذن الله وسوف يعتمد المحافظ النتيجة وسوف يعلن عن أسماء الأوائل ونسبة النجاح، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط البوابة الإلكترونية التعليمية بالفيوم، من اجل أن يستطيعوا جميع الطلاب المرحلة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم علي شبكة الأنترنت.

وفرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم أمكانية تقديم التظلمات علي درجات نتيجة أعدادية الفيوم ٢٠١٩ حيث يمكن الحصول علي الدرجات المستحقة المتبقية من خلال مراجعة ورق الإجابة في المادة التي تشك في أن مجموعها متبقي بها درجات، ففي حالة الاستحقاق سوف تحصل علي درجاتك كاملة من قبل ألإدارة التي تتبعها، ولكن لن يحدث ذلك إلا بعد ظهور نتيجة الإعدادية في الفيوم بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2019

نرفق لكم رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم من اجل أن يستعلم جميع الطلبة وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الفيوم برقم الجلوس، كما يمكن كتابة الاسم ورقم الجلوس بالتعليقات اسفل هذه المقال وفور الإعلان عنها سوف نجلب لكم نتيجة تالتة أعدادي بالفيوم، علما باننا سوف نوفر لكم النتائج في جميع الإدارات التعليمية في محافظة الفيوم، وذلك بحسب أسبقية حجز التعليقات بأسفل هذه التدوينة.