نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2019 الترم الثاني بوابة التعليم الأساسي للنتائج

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة القاهرة بعد أن قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني، حيث بلغت نسبة النجاح 82% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات.

مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية أعلن أن طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة يمكنهم الحصول على درجاتهم في مختلف المواد من المدارس التابع لها الطلاب، أو عبر شبكة الانترنت من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة اعدادية القاهرة 2019

كان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة قد بلغ 153126 طالباً وطالبة، ونجح منهم نحو 149932 من إجمالي الطلاب، كما كانت نسبة النجاح في المدارس الدولية بالقاهرة قد بلغت 97.8%، كما أن نتيجة الاعدادية المهنية قد وصلت 75%.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة كل ماعليكم هو الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة على الانترنت من خلال الرابط cairo.gov.eg والتي تتيح نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط فور ظهورها، كما أن النتيجة متاحة من خلال موقع نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وعنوانه cairogovresults.com حيث سيعرض الموقع نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة فور ظهورها.

وكان موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة قد تعرض لضغط شديد خلال الساعات الماضية بسبب كثرة محاولات الدخول عليه من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالقاهرة، وفي حال عدم عمل الموقع معكم يمكنكم الاستعلام عن النتيجة في وقت لاحق.