نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، وذلك بعد أن أتم ابناءنا الطلاب الانتهاء من جميع الاختبارات النظرية في هذا العام للترم الثاني الفصل الدراسي الثاني، في جميع المدارس على مستوى المحافظة، ليبدأ جميع المدرسين في أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المواد التي أدى فيها الطلاب امتحاناتهم، وسوف نقوم من خلال هذا المقال، بمتابعة كافة تفاصيل وأخبار نتيجة الاعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لظهور النتيجة برقم الجلوس.

يتبنى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كل عام، أخبار والحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة كل عام، وذلك بمتابعة ومراقية من الجهاز التعليمي بالمحافظة، ويستعد الموقع خلال الأسبوع القادم، لعرض نتيجة الاعدادية بمحافظة القاهرة لجميع المراكز، وذلك في غضون أيام قليلة من بداية الاسبوع القادم، وسوف نقوم بمتابعة كافة التفاصيل والاخبار حول ظهور النتيجة، وكافة أخبار نسب النجاح لجميع المواد بعد تصحيح العينة العشوائية للنتيجة هذا العام.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019

من المنتظر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والاعتماد من قبل محافظ القاهرة، من اعتماد وتصديق نتيجة الاعدادية هذا العام خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن أتمت جميع المدارس على مستوى مراكز المحافظة من الانتهاء من الاختبارات في جميع المواد، وقد بدأت بالفعل عمليات التصحيح لمعظم المواد.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة 2019 نتيجة الاعدادية

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بجميع المراكز بمحافظة القاهرة فور ظهورها عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2019

توفر محافظة القاهرة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني نهاية العام قبل ظهورها على الموقع الرسمي عبر الاتصال برقم الهاتف 09000100، يقوم الطالب بتسجيل كافة بياناته وسوف يتم ارسال النتيجة اليه مباشرة فور ظهورها.

كما نوفر عبر موقع كلمة، امكانية مساعدة طلابنا في الحصول على نتائجهم، كل ما عليك هو ترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال، وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهور النتيجة.الاني

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للترم الثاني هذا العام، خلال يومين على الأكثر، وذلك بعد أن ظهرت نتيجتي محافظة الجيزة والاسكندرية يوم أمس الخميس، ومن حيث تتابع المحافظات، فسوف تكون محافظة القاهرة والقليوبية والشرقية هي أولى المحافظات التي تظهر بداية من الأسبوع الحالي.

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة خلال ساعات، جاء ذلك على لسان أكثر من مصدر في مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، وحتى يتم إعلان النتيجة يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بالرد على استفساراتكم ومساعدتكم في جلب النتيجة.