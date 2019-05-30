ظهرت حالاً .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعلم الان

ظهرت بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019، حيث خرج علينا منذ قليل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق بقرار اعتماد نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية بنسبة نجاح 85.2%، وذلك خلاف ما تم التصريح به في وقت سابق، حول تأجيل موعج إعلان النتيجة ليوم السبت القادم، وسنضع لكم رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية القليوبية برقم الجلوس فوراً.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية برقم الجلوس من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية المباشر، وسنوفر لكم روابط بديلة للاستعلام برقم الجلوس أو بالاسم حال توافرها، حيث يمكنكم من خلال البحث الحصول على المجموع الكلي للفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة لدرجات كل مادة من المواد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية

بعد طول انتظار صدرت رسمياً نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية، وينتظر أن يفتح باب تظلمات من نتيجة إعدادية الإسكندرية يوم السبت المقبل ولمدة أسبوعين، وتضم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية العديد من الإدارات التعليمية منها إدارة بنها، وإدارة شبرا الخيمة وغيرها.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

ومن خلال رابط مباشر مديرية التربية والتعليم بالقليوبية يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الآن بعد اعتمادها رسمياً.

يذكر ان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليويبة الأسبوع قبل الماضي وبدأت أعمال تصحيح الأوراق وتجمعيها بسرعة للحصول على النتيجة قبل نهاية الأسبوع الحالي.