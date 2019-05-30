رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم بعد قليل

ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الترم الثانى لكل الطلاب عبر مديرية التربية والتعليم، وكان مصدر داخل كنترول الشهادة الاعدادية بالقليوبية قد أكد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى القليوبية بعد ساعات قليلة لكل الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية من مديرية التربية والتعليم من هنا. (لم تظهر بعد)

كان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أكد أن حوالى 89 ألف طالب وطالبة قد أنهوا امتحانات الشهادة الاعداية بالقليوبية فى 12 إدارة تعليمية، وجاءت امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية فى مستوى الطالب المتوسط ولم تشهد الامتحانات أى شكاوى مما يؤكد ارتفاع نسبة النجاح فى الترم الثانى بمحافظة القليوبية.

ترقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يترقب الطلاب فى محافظة القليوبية اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فى مختلف الإدارات التعليمية وأبرزها بنها وقليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وكفر شكر وشبين القناطر وطوخ والعبور وقها والخصوص.

من المرتقب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية برقم الجلوس لكل الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتربية الفنية والحاسب الألى فى الترم الثانى لكل الطلاب فى القليوبية.

هذا ويمكن لكل الطلاب فى محافظة القليوبية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية فى المحافظة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية فى الترم الثانى لكل الطلاب.

هذا ويتابع الطلاب كل جديد فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية فى الترم الثانى لكل الطلاب وسط حالة من الترقب الكبيرة بين أوساط الطلاب، هذا ونرصد بشكل كامل كل جديد حول نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية وماتقرره مديرية التربية والتعليم فى هذا الشأن.

هذا وتظهر نتيجة اعدادية القليوبية فى الترم الثاني يوم السبت المقبل، ولم يعرف بعد الموعد المحدد لاعتماد نتيجة اعدادية القليوبية وم السبت وإن كان الأرجح اعتماد النتيجة ظهر السبت المقبل لكل الطلاب.

من المرتقب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثانى لكل الطلاب بعد ساعات قليلة حسب تأكيدات من محافظة قليوبية نفسها.