نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس الترم الثاني

اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 70.32% وذلك بجميع المدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل، ويمكنك الحصول عليها عبر الرابط الموجود في المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

اعتمدها محافظ الإقليم منذ قليل بنسبة نجاح 70.32%، ويقدم موقع كلمة لأبنائه طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية، خدمة الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الاعدادية 2019.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

ويذكر أن مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قال: «إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 64 ألفا 971 طالب وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألفا 424 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 45 ألفا 303 طلاب».