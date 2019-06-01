نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا برقم الجلوس | ظهرت الآن

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” على الظهور، بعد أن تم اعتمادها والاعلان عنها في العديد من المحافظات مثل “محافظة الجيزة، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة القاهرة”، ونسبة النجاح في هذه المحافظات جيدة مقارنةً بالعام الماضي، وقريباً جداً سوف يتم الانتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل محافظ المنيا وأخيراً سوفيتم رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس فقط، تابعوا هذا المقال والذي سوف ننشر من خلالة رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا للاستعلام عن نتيجة الشهادة محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

المجموع الكلي للشهادة الاعدادية “280 درجة”، مقسمة إلى قسمين على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وبالتالي يكون مجموع درجات كل فصل “140 درجة” مقسمة على المواد التالية:

مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف إلى المجموع مادة التربية الفنية لا تضاف إلى المجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف إلى المجموع المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني 140 درجة

سوف نقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2019 فور اعتمادها ورفعها على موقع النتيجة.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا، بعد أن قام المحافظ قاسم حسين باعتماد نتيجة اعدادية المنيا بنسبة نجاح وصلت 70,74%، وعلى الفور تم رفع نتيجة اعدادية المنيا عبر البوابة الالكترونية للمنيا برقم الجلوس.

إليكم رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2019 بالاسم ورقم الجلوس فقط، إليكم رابط النتيجة.

بإمكان أي طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الاعدادي ترك رقم جلوسهم الخاص في تعليق أسفل ها المقال، وموقعنا سوف يساعدة في العثور على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2019 فور اعتمادها والاعلان عنها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا.