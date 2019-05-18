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معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

كتب حنان يوسف آخر تحديث

نستمر مع طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في تقديم نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، وسط ترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج تالتة أعدادي في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة حيث سيتم ظهور نتيجة امتحانات الإعدادية في أدارة المنتزة وأداره الجمرك والعامرية وبرج العرب وأداره شرق ووسط وغرب بعد أن تنتهي العملية التصحيح في اللجان الامتحانية علي مستوي المحافظة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من اجل أن يستطيع الجميع معرفة الدرجات والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019

سوف يعتمد محافظة الإسكندرية نتيجة أبنائنا الطلاب بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة حيث فمن المتوقع ظهور نتيجة شهادة الإعدادية بالإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري بعد أن تنتهي جميع اللجان من رصد وتجميع الدرجات بكافة المواد التعليمية على مستوى محافظة الإسكندرية خلال الأيام القادمة.

مزيد من القلق والخوف يزيد من قبل الطلاب بسبب اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم أعداد كشوف الناجحين في جميع المدارس بعد أن يعتمد محافظ الإسكندرية بشكل رسمي من ثم سوف تظهر نتيجة تالتة أعدادي علي شبكة الأنترنت علي موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية، حيث نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق بأذن الله تعالي.

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عن الكاتب

حنان يوسف

كم انا سعيدة لاني انضميت لفريق نجوم مصرية للعمل في مجال التدوين الاخبار العربية، فمن خلال صفحتي الشخصية بداخل هذا السرح ستجدون كافة الخدمات المتعلقة بالشان الخليجي والعربي فرجاء تابعوني بصفة مستمرة.

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