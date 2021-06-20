نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس2021 محافظة الدقهلية وجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية حيث اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الموافق 20 يونيو، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية “إتمام مرحلة التعليم الأساسى الدقهلية” للعام الدراسي 2020/2021، وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 89.1% حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 109 آلاف 275 طالبا وطالبة هذا العام نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 89.1%%.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأحد، اعتماد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح بلغت 89.1%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما تم الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول، ومن ثم تقديمها لمحافظ الدقهلية لإعتمادها، وأدى اختبارات سنة 3 اعدادي محافظة الدقهلية نحو 113 ألفا و288 طالبا وطالبة وزعوا على عدد 621 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما أدى أيضا امتحانات الإعدادية المهنية نحو 3724 طالبا وطالبة وذلك في 22 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية

الكثير من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية وكذلك أولياء الأمور، يبحثون عن طريقة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 لمحافظة الدقهلية، لذلكم سوف نوفر لكم رابط الحصول على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس من هنا ، متمنين للجميع التوفيق والنجاح.