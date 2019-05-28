نتيجة الشهادة الاعدادية بالاقصر 2019 نتيجة ثالثة اعدادي في محافظة الاقصر عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس

يترقب جميع الطلبة والطالبات في مختلف محافظات الجمهورية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام، وما هي إلا أيام قليلة لظهور نتيجة الاعدادية 2019 في المحافظات التي لم تظهر فيها النتيجة بعد، وينتظر طلاب اعدادية محافظة الاقصر ظهور نتيجة ما قدموه خلال امتحانات نهاية العام الدراسي 2019، وسنتابع معكم كل جديد عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاقصر، والتي سيتم الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالاقصر بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاقصر

ستتوفر قريبآ جدا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس بمحافظة الأقصر، حيث سيتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس، وسيكون ذلك من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقعنا حيث سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الاقصر.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاقصر

أكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الاقصر، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المدارس في محافظة الأقصر سواء كانت الحكومية أو المدارس الخاصة أو المدارس التجريبية، في نهاية شهر مايو الجاري، كما أنه سيتم عرض النتائج لمختلف المراحل التعليمية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة مثل (أسنا، أرمنت، ديوان المديرية، مدينة الأقصر، البياضية، القرنة، الزيتية، الطود).

رابط موقع التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

يمكن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الاقصر، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بهم عن طريق الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاقصر، وكتابة الاسم ورقم جلوس الطالب، وسوف تظهر النتيجة فور اعتمادها رسميآ من محافظ الاقصر.