ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية أخر العام 2019 محافظة الشرقية سجل أسمك ورقم جلوسك الآن

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، والمنتظرين حالياً ، لمعرفة نتيجتهم في الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019، من المنتظر أن يقوم محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية الليلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أخر العام 2019 محافظة الشرقية

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ستقوم مديرية التربية والتعليم بالشرقية برفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

كذلك يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 عن طريق القيام بتسجيل أسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من ناحية أخري قال السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، بأن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية قد انتهت بالكامل وأنه تم إرسال النتيجة إلى سيادة الدكتور المحافظ ممدوح غراب لاعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ونحن بدورنا ومن خلال موقعكم المتميز كلمة نقدم لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية أجمل التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة النجاح والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.