نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 رابط الشرقية توداي برقم الجلوس واقتراب إعلان النتائج

نترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2019 برقم جلوس الطالب عبر مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي، حيث يتتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، من أجل معرفة مصيرهم، حيث أن “ثالثة إعدادي” سنة دراسية سيكون للمجموع دور هام في تحديد مستقبل الطالب التعليمي، لذلك ينتظر الكثير من الطلاب واولياء الامور ظهور النتيجة بالكثير من الترقب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادية الشرقية 2019، يذكر ان عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلغ 119 ألف و225 طالب، وهو ما يعني أن محافظة الشرقية واحدة من أكبر المحافظات المصرية من حيث عدد الطلاب، وتم توزيع الطلاب على 664 لجنة، وقد أكيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، الأستاذ رمضان عبد الحميد أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وجاري الآن عملية المراجعة وتجميع الدرجات والنتائج ستكون جاهزة للطلاب في أقرب وقت ممكن من هذا الأسبوع.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اقتربت للغاية من الظهور بعد اقتراب اعتمادها من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، الذي سوف يعلن مباشرة عن أسماء أوائل المحافظة، وفور إعلان النتيجة سنقوم عبر تلك المقالة بتوفير كافة الروابط التي سوف تمكنكم من الاستعلام عن نتيجة إعدادية الشرقية بكل سهولة.

وسنتابع معكم أخر تفاصيل وأخر أخبار نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية وأهم تصريحات المصادر الرسمية بشأن ظهورها.

سوف تظهر النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية النرم الثاني خلال الأسبوع الجاري وسوف نكون متابعين معكم طوال اليوم وسنقوم بتحديث المقالة أول بأول حتى تظهر رسميا.

يشار إنه انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الشرقية وبدأت أعمال تجميع الدرجات وينتظر ظهورها خلال 48 ساعة المقبلة.