تسجيل دخول نتائج التعليم الاساسي.. رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 مجاناً

تستقبل بوابة نتائج التعليم الاساسي خلال الساعات المقبلة ألاف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث سيتم رفع النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وهي النافذة الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك عقب اعتمادها رسمياً من قبل اللواء خالد عبد العال، وخصصنا هذا المقال لمتابعة أخر أخبار وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2018-2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تدخل نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة حيز اهتمام الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الأيام، وبعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وخاصة بعد تصريحات محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بشأن إقتراب موعد صدور النتيجة واعتمادها الرسمي بعد نهاية أعمال التصحيح وبداية أعمال تجميع الدرجات على الفور، وبالرغم من عدم تحديد موعد محدد لظهور نتيجة إعدادية القاهرة، إلا أنه يترقب أن تصدر رسمياً قبل منتصف الأسبوع الحالي عبر الإنترنت.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

بخطوات سهة، يمكنكم التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2019، سجل دخولك عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، وسجل رقم جلوسك، وأختر المرحلة الإعدادية، الصف الثالث، قبل أن تضع رقم جلوسك وتضغط على “بحث” ليظهر بيان درجاتك في كافة المواد والمجموع الكلي.

نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 بتصديق رسمي من اللواء خالد عبد العال في حضور محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسنتابع معكم أخر تفاصيلها.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وكان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة قد أوضح في تصريحات لموقع “اليوم السابع” في وقت سابق، أن أعمال التصحيح انتهت ونتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة دخلت في مرحلة التجميع للدرجات استعداداً لاعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال خلال ساعات.

وسيكون يوم الثلاثاء القادم هو موعد لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة حسب المؤشرات، ولكن قد تصدر النتيجة قبل أو بعد ذلك بساعات قليلة.

وأليكم رابط متابعة أخر اخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.