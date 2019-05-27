برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نهاية العام على بوابة نتائج التعليم الاساسي

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس والاسم يترقبه حوالي 161ألف و832 طالب وطالبة، إذ بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة في متابعة أخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الماضي، والتي يفترض أن يتم رفعها عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وتقترب نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 من الإعلان بعد تصريحات محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بنهاية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني، والتي انتهت امتحاناتهم يوم الخميس السادس عشر من مايو الحالي في حوال 32 إدارة تعليمية، وتم على الفور تشكيل غرف عمليات بإدارات القاهرة التعليمية إضافة إلى الغرفة المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

لم يتم تحديد موعد بعينه لظهور نتيجة إعدادية القاهرة، ولكن يشار أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة ستصدر خلال ساعات قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيتم اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسمياً، وتشهد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، إعلان اسماء الأوائل ونسب نجاح الإدارات التعليمية، وتوجيه التهاني للطلاب الناجحين، ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم بإستمرار تفاصيل وأخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة من خلال تحديثات المقال، وسنوفر لكم روابط مباشرة للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

سنضيف لكم رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي ، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس حال اعتمادها رسمياً، علماً بإن نتيجة سنوات النقل بمحافظة القاهرة قد ظهرت رسمياً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الجمعة،ويترقب نتيجة إعدادية القاهرة خلال ساعات، حيث صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن أعمال التصحيح انتهت والنتيجة في مرحلة التجميع الآن.