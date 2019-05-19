نتشر لكم من خلال موقعنا ومقالنا هذا نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 نهاية العام عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس، وذلك فور اعتمادها رسميآ من قبل السيد محافظ القليوبية، هذا وقد انتهى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 منذ أيام قليلة، وينتظر الان الطلاب بفارغ صبرهم ظهور النتيجة، لذلك سوف ننشر لكم في مقالنا هذا رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس في محافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019

هذا وتنتمي لمحافظة القليوبية 12 إدارة تعليمية، ويتم الان العمل بجهد في عمليات تصحيح أوراف طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الفليوبية لنهاية العام الدراسي 2019، بعد الانتهاء من الامتحانات المقررة عليهم بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2019، وينتظر حوالي 86 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، ومن المحتمل أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيه 2019 في أول شهر يونيو، عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس.

وتعتبر المرحلة الاعدادية من المراحل التعليمية المهمة في مصر، حيث أنها مرحلة انتقالية من الاعدادي إلى مرحلة الثانوي، وذلك يتم تحديده وفق المجموع الكلي للطالب، ومن خلال مجموعه يتم تحديد دخوله إلى الثانوي العام أو إلى الثانوي الفني مثل الزراعة والتجارة والصناعة، لذلك يوجد ضغط كبير على طلاب الشهادة الاعدادية أثناء أداء امتحاناتهم، وهم الان ينتظرون بفارغ صبرهم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 نهاية العام عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس.

البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 نهاية العام عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية برقم الجلوس، وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بوابة نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية 2019، وبعد ذلك يتم فتح النافذة الخاصة بإظهار النتائج في حالة رفع النتائج على الموقع.