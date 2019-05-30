اعتمدت رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس منذ ساعات بتصديق من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بعد نهاية 90% من تصحيح الأوراق، وبات بإمكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الاستعلام عن النتيجة الآن برقم الجلوس والاسم، وقد يتم رفع نتيجة إعدادية القليوبية عبر رابط مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية قبل هذا الموعد.

وجاء اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 85.2%، وتم توفير روابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم، ويمكنكم الحصول الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية من خلال الروابط أدناه.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس الترم الثاني، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعدما تشير الانباء إلي اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية 2019 خلال الساعت المقبلة، بعدما ظهرت العديد من المحافظات الأخرى، وهذا ما يجعلنا ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بين الحين والأخر وسوف نكون معكم وسنوفر الروابط الخاصة بظهور نتائج إعدادية القليوبية الفصل الدراسي الثاني عبر الأنترنت.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية من المحتمل ان ظهر خلال الساعات المقبلة حسبما اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعيم بحافظة القليوبية الذي أكد أن النتية ستكون متاحة خلال هذا الأسبوع، واشار “عجلان” إن مديرية التربية والتعليم تقوم بجهد كبير من أجل الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة نظراً لضخامة عدد الطلاب هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وقد وصل عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الترم الثاني لـ ثالثة إعدادي ما يقرب من 90 ألف طالب في 12 إدارة تعليمة بـ 406 لجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية قد بدأت يوم الخميس 9 مايو وانتهت الأربعاء 15 مايو، ومنذ ذلك الحين بدأت مديرية القليوبية التعليمية بعمليات التصحيح فوراً، وفور ظهور النتيجة سوف نوفر لكم أعزائي الطلاب عبر تلك المقالة الروابط الخاصة بها، وستتمكنوا من الاستعلام عن نتائجكم بالتفصيل برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ستكون متاحة خلال الأسبوع القادم حسبما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث الآن تجرى عمليات المراجعة ومن ثم سيعتمدها المحافظ.