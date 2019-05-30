تنزيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 بالاسم وروقم الجلوس عقب اعتمادها رسمياً اليوم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية بات أقرب من أى وقت مضى بعدما، وسنوفر لكم عبر تلك المقالة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حيث انتظر طلاب إعدادية المنوفية الكثير حتى ظهور النتائج ليطمئنوا على الدرجات الحاصلين عليها، وقد انتهت عملية تصحيح الأوراق وسوف تظهر النتائج خلال هذا الأسبوع بعدما تنتهي تماماً عملية المراجعة وتجميع الدرجات وإضافات درجات الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني.

عاجل: اعتمدت اليوم الخميس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بنسبة نجاح 70.32% من اللواء سعيد عباس، وتم رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية بالاسم ورقم الجلوس عبر كشوفات على موقع جوجل درايف.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية مرت دون شكاوى من الطلاب بخصوص صعوبة الامتحانات، لكن كانت هناك بعد الأحاديث عن تسريب ثلاثة امتحانات “العلوم واللغة العربية والحاسب الآلي” وهو الأمر الذي نفاه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مختار شاهين، مضيفاً أنه يتفهم غرض تلك الشائعات، وأكد شاهين أن كافة الامتحانات مرت بهدوء تام دون وجود أي مشاكل، مضيفاً أن النتيجة سوف تظهر خلال الأسبوع الجاري وستكون متاحة لكافة الطلبة للاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019

كعادة السنوات الماضية ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني متاحة عبر موقع اليوم السابع وفيتو وموقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وعبر تلك المقالة عبر موقعنا “كلمة” سنوفر لكم النتيجة أسرع ما يمكن لتسهيل عملية الاستعلام عنها فور اعتمادها من اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.