روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة المنيا، تم اعتمادها منذ قليل من قبل السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح في إعداديه المنيا 2019 نحو 73.74%، وأستطاع 266 طالب في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا الحصول على الدرجات النهائية في جميع المواد.

روابط نتيجة الإعدادية 2019 بالمنيا :-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، الحصول على نتيجتهم في الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا من خلال الروابط الإلكترونية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بالمنيا للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الترم الثاني 2019 وذلك بعد أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا برفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة المنيا عليها وهذه الروابط هي:-

1- من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية بمحافظة المنيا بالضغط هنا

2- من خلال موقع مديرية التربية والتعليم على موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الحصول على النتيجة من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة عندما نتمكن من ذلك.

من جهة أخرى فقد هنأ محافظ المنيا اللواء قاسم حسين الطلبة والطالبات الناجحين والمتفوقين في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، وناشدهم بالمداومة على التفوق والنجاح لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ومن أجل رفعة بلدهم ووطنهم الغالي مصر، لأن التعليم هو السبيل الوحيد لوضع مصر في المكانة التي تليق بها بين الأمم.