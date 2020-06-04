نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس الترم الثاني 2020 محافظة الشرقية

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية بفارغ الصبر، اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2020 بمحافظة الشرقية، حيث من المنتظر وفق ما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن يتم اعلان نتيجة الاعدادية الدور الأول 2020 بمحافظة الشرقية بعد اعتماد السيد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب لها، حيت انتهت بالفعل عملية تقييم ابحاث طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بالشرقية، ذلك النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم بالشرقية لتكون بديلاً عن امتحانات الترم الثاني 2020 بسبب ظروف جائحة كورونا وما تبعها من قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والخاصة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات اعتباراً من 15 مارس الماضي.

كيفية الحصول على نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية بالشرقية 2020:-

بعد أن يقوم السيد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باعتماد نتيجة اعدادية الشرقية الترم الثاني 2020 ستقوم محافظة الشرقية برفع نتيجة الاعدادية بالشرقية على الموقع الالكتروني الخاص بمحافظة الشرقية وهو البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

كذلك فإنه يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الاعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة الاعدادية من خلال القيام بترك رسالة في تعليقات الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في امتحانات الترم الأول للشهادة الاعدادية 2020، حيث أننا سنقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

من جهة أخرى فمن المنتظر أن تصل نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2020 إلى ما يزيد عن 99% وذلك وفق ما حدث مع أغلب نتائج الصف الثالث الاعدادي لهذا العام بكاقة محافظة الجمهورية وذلك لسهولة نظام الابحاث والذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ليكون بديلاً عن امتحانات الترم الثاني 2020.