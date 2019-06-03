رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة سوهاج، سيتم إعلانها اليوم، بعد ان يتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، حيث أعلن الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بأن أعمال التصحيح والترصيد قد انتهت لكافة المواد الدراسية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني 2019:-

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 من قبل محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، سيقوم كنترول الشهادة الإعدادية بسوهاج بقطاعاته الثلاث بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019 على الموقع الإلكتروني الذي يتم نشر نتائج الصف الثالث الإعدادي عليه كل عام.

ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة سوهاج من خلال الضغط هنا

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بأنه السيد اللواء أحمد الأنصاري محافظ سوهاج سيقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 بمحافظة سوهاج اليوم.

وأضاف بأنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة اليوم لنتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2019 سوف يتم إرسالها إلى الدكتور أحمد الأنصاري لاعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بسوهاج.

ونحن بدورنا أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج على أتم الاستعداد لاستقبال طلباتكم الخاصة بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة سوهاج، فقط أكتب تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بعدها بعرض النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج.