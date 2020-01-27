ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية الآن بمحافظة الدقهلية بفارغ الصبر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2020، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم على عبد الرؤوف بأن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بمحافظة القليوبية سوف يتم اعتمادها بعد أنتهاء أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بالدقهلية، خاصة ومع قرب انتهاء أعمال التصحيح التي بدأت من يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الساعات القليلة المقبلة لتبدأ بعدها مرحلة المراجعة والرصد لدرجات الطلاب.

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بأنه طالب من القائمين على أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بالدقهلية بضرورة الدقة في العمل وتوخي الحرص حتى لا يظلم أي طالب من طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية الحصول على نتيجة الاعدادية بالدقهلية من خلال الرابط التالي الذي أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث يمكن للطلاب والسادة أولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس، كما أنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية 2020 من خلال ترك رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس في التعليقات الخاصة بالموقع، حيث أننا سوف نقوم بالبحث عن النتيجة وعرضها فور اعتمادها، لتكون أول من يحصل على نتيجته.

ويسعدنا أن نقدم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية بمناسبة النجاح الباهر.