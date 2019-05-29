نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2019 | ظهرت الآن .. نتيجة ثالثة اعدادي البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف www.benisuef.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 ظهرت الآن عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف برقم الجلوس، بعد أن قام محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وعلى الفور تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتيجة الاعدادية آخر العام بكل سهولة.

هذا وجاءت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية في بني سويف 72.88% لطلاب الاعدادية النظامي، بحيث تقدم للامتحان 44227 طالباً وطالبة، وحضر منهم 42068، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية بني سويف بالنسبة لطلاب المنازل 29.18%، تقدم منهم 1136 طالباً وطالبة حضر منهم 307، هذا كما أعلن محافظ بني سويف أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية 2018/2019، وبلغ عددهم 10 أوائل.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2019

نتيجة اعدادية بني سويف أصبحت الآن متاحة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف، وذلك بعد اعتمادها بدقائق قليلة، هذا وقد ترقب طلاب الصف الثالث الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف بقلق شديد خاصة بعد أن ظهرت النتيجة في بعض المحافظات على رأسها القاهرة، الاسكندرية، الجيزة.

وحصلت إدارة بني سويف على أعلى نسبة نجاح في الشهادة الاعدادية وصلت 88.46%، فيما جاءت إدارة ببا في المركز الثاني من حيث نسبة النجاح بـ77.15%، ثم تلتها إدارة الواسطى فإدارة ناصر ثم اهناسيا وجاءت بعدها إدارة سمسطا، فين حين جاءت إدارة الفشن في المركز الأخير بأقل نسبة نجاح في الشهادة الاعدادية لمحافظة بني سويف بنسبة 59.47%.

البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف

تنشر البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، وفيما يلي روابط مباشرة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف.

البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس

هذا وقد جاءت نسبة النجاح في المواد الدراسية بنتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف كالتالي: جاءت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 86%/ تلتها واللغة الانجليزية والرياضيات بنسب نجاح 78% و79% على التوالي، جاءت مادة العلوم بنسبة نجاح 87%، وبلغت نسبة نجاح الطلاب في اعدادية بني سويف في مواد الحاسب الآلي والتربية الدينية 93% و98% على التوالي، فيما بلغت نسبة النجاح في التربية الفنية 98%.

أوائل الشهادة الاعدادية بني سويف 2019

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019، في حال تعذر الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس وسوف نقوم بإفادتكم في معرفة نتيجة اعدادية بني سويف والدرجات التفصيلية للمواد.