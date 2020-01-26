نتيجة الشهادة الاعدادية ترم أول 2020 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس

ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية، الاعلان عن نتيجتهم بفارغ الصبر، وذلك حتى تكتمل فرجتهم بإجازة نصف العام والتي بدأت من يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعان تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ان يعود الطلاب لمدارسهم اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 فيراير 2020، حيث تعد محافظة الاسكندرية من أوائل المحافظات التي تقوم بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020 محافظة الاسكندرية برقم الجلوس:-

ستقوم مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وخلال الايام القليلة المقبلة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول 2020، حيث يمكن للطلاب ومن خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2020، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالاسكندرية الحصول على النتيجة من خلال القيام بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على بحث لتظهر له النتيجة بالدرجات.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 من خلال إحدي الطرق الآتية:-

1- رابط مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

2- من خلال القيام بترك رسالة في تعليق أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس حيث سنقوم بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ الاسكندرية، حيث أنه من المتبع عادة عند إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية أن يتم عرض النتيجة على السيد المحافظ لكي يقوم بإعتمادها وإبداء رأيه في نسبة النجاح.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطلبات في الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.