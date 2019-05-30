برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019 عبر رابط البوابة الالكترونية التعليمية بمحافظة سوهاج

مديرية التربية والتعليم في سوهاج سوف تقوم برفع نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2019 علي البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن ينتهي كنترول سوهاج من أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي بشكل متكامل من تصحيح ورصد لجميع الدرجات، حيث يترقب جميع الطلبة والطلبات خروج وكيل أول وزارة التربية والتعليم بسوهاج للكشف عن أوائل الطلبة والطلبات العشر علي مستوي المحافظة والكشف عن نسبة النجاح، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم موقع فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وبوابة مديرية التربية والتعليم لكي يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي.

البوابة الإلكترونية الصف الثالث الإعدادي محافظه سوهاج برقم الجلوس أتاحت أمكانية الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي عن طريق زيارة الطلاب للموقع الالكتروني علي الرابط التالي البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج ، من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم جلوسه من اجل معرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج ٢٠١٩ وختاما تتمنى النجاح والتوفيق للجميع

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 برقم الجلوس

من المتوقع اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن لجميع التلاميذ والتلميذات الصف الثالث الإعدادي معرفة النتيجة عن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بهم بداخل البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، علما بان عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهاية للمرحلة الإعدادية بلغ بنحو سبعون ألف وخمسمائة طالب وطالبة في نهاية السنة الدراسية الحالية، حيث تم توزيع هؤلاء الطلاب علي اكثر من لجنة امتحانية بكافة القري والنجوع علي مستوي المحافظة في جميع المراكز والمناطق في سوهاج حيث كشف التقارير بعدم وجود أي حالات من الغش في أثناء تأدية الامتحانات بالفصل الدارسي الثاني وذلك بفضل جهود ومراقبة تربية وتعليم المحافظة ومنسوبي الوزارة.

يوفر موقع كلمة دوت أورج خدمة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في سوهاج عن طريق رقم الجلوس والاسم بالكامل وذلك عن طريق ترك بياناتكم بالتعليقات وسوف نخبركم بالنتيجة فور ظهورها بشكل رسمي.