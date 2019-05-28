نتيجة الشهادة الاعدادية شمال و جنوب سيناء برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2019 برقم الجلوس عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حيث يمكن لجميع الطلاب الدخول علي اللينك الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة، وكذلك طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة جنوب سيناء، من اجل الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي برقم الجلوس بشكل إلكتروني، حيث سيرفع الموقع الالكتروني جميع كشوفات النتائج بجميع المديريات التعليمية من اجل أن يستطيعوا الطلاب وأولياء الأمور معرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية شمال سيناء برقم الجلوس 2019

محافظ شمال سيناء منذ قليل اعتمد النتيجة علي مستوي جميع المدارس بالمحافظة حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء برقم الجلوس 2019 من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني التالي موقع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حيث سنقوم بتفعيل الرابط الالكتروني وقت رفعها بشكل رسمي فرجاءً منكم متابعة هذا المقال بصفة مستمرة من اجل الاطلاع علي اخر المستجدات الجديدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2019 برقم الجلوس

وكذلك لجميع الطلبة والطلبات يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء، حيث اعتمد محافظ منذ قليل نتيجة تالتة إعدادي بنسبة نجاح تصل إلي 80% علي مستوي جميع المديريات التربية والتعليم بالمحافظة، كما اعلن سيادته عن أسامي الطلاب الأوائل العشر، بالإضافة قام معاليه بالتواصل مع الطلبة والطلبات الأوائل من اجل أقامة احتفالية بتكريمهم من اجل إعطاءهم دفعة قوية من اجل استكمال باقي مشوارهم.