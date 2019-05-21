نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية “خلال ساعات”

تداولت عدة مصادر أخباراً بشأن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية منذ قليل، وهذا ما نفاه مصدر مسئول من مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية مؤكداً بأن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني مستمرة حتى الآن، إلاّ أنها أوشكت على الانتهاء، وأكد ذات المصدر بأنه من المتوقع انتهاء أعمال رصد ومراجعة درجات الصف الثالث الاعدادية في الاسكندرية خلال ساعات قليلة أو يوم على الأكثر، مشيراً بأنه فور انتهاء أعمال كنترول نتيجة آخر السنة في الاسكندرية للشهادة الاعدادية سيتم رفع الدرجات عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية برقم الجلوس.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية

بعد انتهاء كنترول الشهادة الاعدادية في الاسكندرية للترم الثاني 2019 من إعداد كشوف درجات الطلاب، سيتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة والتوقيع على درجات الطلاب، لتكون نتيجة الشهادة الاعدادية متاحة فوراً عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية برقم الجلوس.

ومن المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية من جميع الإدارات التعليمية، إدارة العجمي، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة سيدي جابر، إدارة سيدي بشر، إدارة المنتزه وإدارة الجمرك، بحيث ستكون نتيجة آخر السنة للفصل الدراسي 2018/2019 متاحة خلال ساعات قليلة.

ويذكر بأنه تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 82699 طالباً وطالبة موزعين على 324 لجنة في كافة الإدارات التعليمية في المحافظة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الشهادة الاعدادية بالمهني والتربية الخاصة 1985 طالباً موزعين على 12 لجنة.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

تنشر البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية 2019 خلال ساعات قليلة بعد اعتمادها رسمياً من السيد المحافظ، وعلى الفور سيتم رفع النتيجة عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الاسكندرية يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق، وسنقوم بمساعدتكم في الحوصل على نتيجة اعدادية الاسكندرية فور إعلانها رسمياً.