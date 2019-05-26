نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ أوشكت على الظهور، لجميع طلبة ووطالبات الصف الثالث الاعدادي على مستوى المحافظة، وذلك خلال العام الدراسي 2019 الحالي، نقوم من خلال هذا المقال، بمتابعة جميع تفاصيل وأخبار نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة، ونوفر لكم رابط الحصول على نتيجة اعدادية كفر الشيخ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

بعد أن أتم جميع الطلاب أداء امتحاناتهم في جميع مدارس مراكز محافظة كفر الشيخ، نتطلع وإياكم في الأيام القلية القادمة، ظهور نتيجة كفر الشيخ للاعدادية هذا العام، وذلك بعد أن أنهى جميع الطلاب امتحاناتهم الخميس الماضي 15 مايو، وتبدأ أعمال التصحيح والمراجعة بداية من يوم السبت بداية الاسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الحالي.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019:

من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ خلال نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وسوف نقوم بمتابعة كافة أخبار وتحديثات ظهور النتيجة معكم خلال هذا المقال فتابعونا.

موقع الحصول على نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ