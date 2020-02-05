 نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية 2020 الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خلال الساعات القليلة القادمة ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020، حيث وصلت عدد اللجان الامتحانية في كافة المراكز بمحافظة الشرقية 671 لجنة، ضمت 119290 طالباً وطالبة في المرحلة الاعدادية، وقد تم الانتهاء من أداء جميع الإمتحانات يوم 23 يناير 2020، ومنذ هذا اليوم والجميع يعيش حالة من القلق في انتظار ظهور نتيجة الامتحان والتي من تم الإعلان عن اعتمادها منذ قليل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2020

من المقرر أن تظهر بشكل رسمي في كافة المدارس في محافظة الشرقية بعد قليل، كما يمكن معرفتها عبر شبكة الانترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بادخال رقم جلوس الطالب فقط.

وقد صرح مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام وهذا دليل على أن كافة الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، كما أكد أن جميعها لم تخرج عن كتاب الوزارة.

الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية