نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط ” قريبا”

يترقب الأهل ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 الترم الثانى محافظة أسيوط، بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للمحافظات المختلفة مثل القاهرة، والإسكندرية، وبنى سويف، ومطروح وغيرها من المحافظات المختلفة، التي قد أعلنت نتائج الصف الثالث الاعدادى عبر مواقع التربية والتعليم المختلفة التابعة لوزارة التربية والتعليم الأيام القليلة الماضية، والتي من المُتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع التربية والتعليم الخاص بمحافظة أسيوط.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 وخطوات الاستعلام عن النتيجة:

لم يتم حتى الآن اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة أسيوط الترم الثاني، وسوف نتابع معكم على موقع” كلمة “آخر أخبار نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة أسيوط والذي سوف يتوفر به نتائج جميع إدارات أسيوط التعليمية المختلفة، وأما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة إعدادية أسيوط فهي كتالي:

1- الدخول على موقع التربية والتعليم بأسيوط.

2- تسجيل رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عبارة عرض النتيجة.

وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط السيد / صلاح فتحي، بأنه يتم حالياً رصد درجات الطلاب في الكنترولات المختلفة، حيث تفقد سيادته سير أعمال التصحيح في بعض مدارس أسيوط مثل مدرسة الخياط الإعدادية بنات، وقد اطمئن سيادته لسير عملية التصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المعلمين المشاركين في تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط عدد 2123 معلماً، وما يقرب من 160 إدارياً مشاركاً في أعمال التصحيح.

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