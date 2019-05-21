البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية| إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية الخميس برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية بات موعد ظهورها أقرب من أي وقت مضى، حيث خرج علينا قبيل ساعات مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ليؤكد أن الخميس المقبل هو موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية، وسنتابع رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه.

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمختلف محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت أعمال التصحيح والمراجعة فور نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الماضي، ومرت امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية في هدوء وسلام، بخلاف مادة اللغة العربية وخاصة جزئيات من النحو التي أشتكى منها الطلاب، والتي تبعها تشكيل لجنة لإعادة توزيع درجات المادة وفقاً لصعوبة الجزئيات الموجودة، وسيتم نشر نتيجة إعدادية الإسكندرية برقم الجلوس عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

تشهد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية هذا العام حوالي د 82 ألف طالب و699، وينتظر هولاء الطلاب وأولياء أمورهم بين الحين والأخر موعد ظهور نتيجة نهاية العام، والتي تضم المجموع الكلي بالإضافة لدرجات الطالب في مواد اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الفنية، اللغة الإنجليزية، الدراسات، العلوم، الرياضيات، والحاسب الألي.

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول قد اعتمدت في أواخر يناير الماضي بنسبة نجاح بلغت حوالي 86.1٪، وتؤكد المؤشرات أن تقل النسبة في نهاية العام بعد صعوبة امتحان اللغة العربية وشكاوى امتحان الهندسة.