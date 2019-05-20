نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، فانهم ينتظرون بشغف وحيرة وقلق موعد اعلان ظهور النتيجة للاطمئنان على مجهودهم الذي قاموا به عبر السهر والمذاكرة والاجتهاد،بهدف الحصول على درجات مرتفعة والتي يتحدد عليها انتقال الطالب إلى مرحلة أخرى، حيث معظم الطلاب يرغبون بالالتحاق بالثانوية العامة رغبةً في الوصول إلى كليات القمة التي تضمن لهم مستقبل باهر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

صّرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن أنه سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات, وفي الوقت الحالي يتم إجراء العمل المطلوب بدقة وشفافية وبشكل منظم موضحا أن النتيجة سوف تظهر خلال الأسابيع القادمة بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ وإعلانها على الموقع الرسمي بالمحافظة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

لمعرفة الوصول إلى النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات التالية.

يتم الدخول على موقع البوابة الإلكتروني ثم كتابة رقم الجلوس , وبعدها سوف تظهر النتيجة وفي حالة حدوث عطل فني مفاجئ على موقع البوابة الإلكترونية أثناء البحث فهذا يكون نظراً للضغط الشديد الذي سيتعرض له بسبب كثرة الزوار عليه فيجب المحاولة مرة أخرى, كذلك تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم كافة مراكز التصحيح للتأكد أن عمليات التصحيح تتم على أعلى مستوى، كما أنه شدد على المعلمين بعدم التسرع والتأني في إجراء التصحيح

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة في الترم الأول حققت نسبة نجاح تصل إلى 72.84% عبر تقدم لأداء الامتحانات عدد 90 ألف 788 ,طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف و260 طالب وطالبة في ما يقرب عدد 562 لجنة وهذا على مستوى 18 إدارة تعليمية بمراكز المحافظة, كما أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 في نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة البحيرة، الخدمات الالكترونية من هنا

كما يمكنكم الحصول على الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة من هنا

اعرف نتيجة بعض المحافظات الاخرى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

نتيجةالشهادةالاعداديةىمحافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية